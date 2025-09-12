«Мы воюем не с Путиным, а со всеми русскими» – комбат ВСУ

Вадим Москаленко.  
12.09.2025 23:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 46
 
Украина воюет не против политического режима в Москве или лично Владимира Путина, а против всего народа России.

Об этом на канале «На линии огня» заявил заместитель командира 20-й бригады 1-го корпуса запрещённого в РФ «Азова» Андрей Дьяченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне взрослым людям приходилось объяснять такие очевидные вещи, почему мы воюем против русских, а не против какого-то Путина. Наоборот, Путин – это и есть олицетворение народа.

Каждый народ имеет плюс-минус ту власть, которую заслуживает. 80% россиян легитимизируют действия своего президента. А если мы вспомним первые недели войны, тем рейтинг Путина вообще зашкаливал – под 95%.

Так народ и легитимизирует действия своего президента», – рассуждал нацист.

