«Мы воюем не с Путиным, а со всеми русскими» – комбат ВСУ
Украина воюет не против политического режима в Москве или лично Владимира Путина, а против всего народа России.
Об этом на канале «На линии огня» заявил заместитель командира 20-й бригады 1-го корпуса запрещённого в РФ «Азова» Андрей Дьяченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мне взрослым людям приходилось объяснять такие очевидные вещи, почему мы воюем против русских, а не против какого-то Путина. Наоборот, Путин – это и есть олицетворение народа.
Каждый народ имеет плюс-минус ту власть, которую заслуживает. 80% россиян легитимизируют действия своего президента. А если мы вспомним первые недели войны, тем рейтинг Путина вообще зашкаливал – под 95%.
Так народ и легитимизирует действия своего президента», – рассуждал нацист.
