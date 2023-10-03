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Сражающееся на передовой бандеровцы сильно обижены на оставшихся в тылу «побратимов».

Об этом в интервью иноагенту Юлии Латыниной заявил бывший генпрокурор Украины, занимавшийся на фронте аэроразведкой, Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая поинтересовалась, что рассказывают воюющие на передовой всушники.

«Откровенно говоря, они обижены. Почему они воюют уже полтора года, а в тылу всё чаще видим людей, которые веруют в близкую и лёгкую победу. И эти молодые и накачанные хлопцы на стадионах Польши или Британии с украинскими флагами их не радуют. Отсутствие ощущения в обществе смертельной опасности их разочаровывает. Конечно, вспоминают политиков, коррупционеров и прочих теми словами, от которых я попытаюсь воздерживаться в эфире», – сказал Луценко.

Кроме того, он возмутился риторикой официального Киева, утверждающего, что Украина воюет за всё НАТО.

«Я вообще не признаю фразы, что мы воюем не только свою войну, но и войну за весь ЕС и все США. Мы воюем за ценности, которые общие для наших союзников, для свободного мира. И то, что они поддерживают эти ценности своими материальными ресурсами – огромное спасибо. Но я не знаю ни одного солдата, который воюет за Вашингтон, Варшаву, Берлин или Лондон. Все солдаты воюют конкретно за свою семью, свой дом, свою улицу, город, страну. Потому что это единственный смысл в этой войне. Мы воюем за свою страну, но точно не за братскую Польшу, братскую Литву, Францию, Германию, которым, конечно, спасибо, но мы воюем за себя», – утверждает бывший генрокурор, не решившись сказать, что всушники гибнут за банду Зеленского.