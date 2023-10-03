«Мы воюем не за Америку!» – всушники с передовой злятся на куршавельских тыловиков

Вадим Москаленко .  
03.10.2023 19:44
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Сражающееся на передовой бандеровцы сильно обижены на оставшихся в тылу «побратимов».

Об этом в интервью иноагенту Юлии Латыниной заявил бывший генпрокурор Украины, занимавшийся на фронте аэроразведкой, Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сражающееся на передовой бандеровцы сильно обижены на оставшихся в тылу «побратимов». Об этом в...

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Ведущая поинтересовалась, что рассказывают воюющие на передовой всушники.

«Откровенно говоря, они обижены. Почему они воюют уже полтора года, а в тылу всё чаще видим людей, которые веруют в близкую и лёгкую победу.

И эти молодые и накачанные хлопцы на стадионах Польши или Британии с украинскими флагами их не радуют. Отсутствие ощущения в обществе смертельной опасности их разочаровывает.

Конечно, вспоминают политиков, коррупционеров и прочих теми словами, от которых я попытаюсь воздерживаться в эфире», – сказал Луценко.

Кроме того, он возмутился риторикой официального Киева, утверждающего, что Украина воюет за всё НАТО.

«Я вообще не признаю фразы, что мы воюем не только свою войну, но и войну за весь ЕС и все США.

Мы воюем за ценности, которые общие для наших союзников, для свободного мира. И то, что они поддерживают эти ценности своими материальными ресурсами – огромное спасибо.

Но я не знаю ни одного солдата, который воюет за Вашингтон, Варшаву, Берлин или Лондон. Все солдаты воюют конкретно за свою семью, свой дом, свою улицу, город, страну. Потому что это единственный смысл в этой войне.

Мы воюем за свою страну, но точно не за братскую Польшу, братскую Литву, Францию, Германию, которым, конечно, спасибо, но мы воюем за себя», – утверждает бывший генрокурор, не решившись сказать, что всушники гибнут за банду Зеленского.

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