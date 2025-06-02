Мы воюем ограниченно, а потом недоумеваем – Бородай
России пора отказаться от самоограничений и начинать воевать на Украине по-настоящему, чтобы избавиться от постоянных терактов со стороны киевского режима. А это касается и задействования больших ресурсов по всей стране.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил депутат Госдумы Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что нам мешает, извините, какие у нас ограничения? С той стороны есть террористический режим – что нам мешает воевать с ними тоже на сто процентов? Потому что, к сожалению, все это тянется так долго и так сложно ровно потому, что мы воюем не на сто процентов, мы воюем ограниченно», – отметил он.
«Как у нас иногда говорят, слегка подвоевываем, понимаете. И наносим противнику поражение и используем тоже так же различные методы. Естественно, когда мы по нему бьем, попадаем, уничтожаем, в том числе и в глубоком тылу, ну как бы мы это воспринимаем, как такие хорошие положительные новости. Для нас-то, естественно, мы туда попали, уничтожили столько-то вражеских инженеров, столько-то наёмников, столько-то цехов по производству БПЛА, столько-то складов хранения оружия, нарушили такие-то объекты, инфраструктуры, а потом мы почему-то очень расстроимся, когда он отвечает нам тем же самым…
Но ведь это естественно. А чтобы уберечь себя от этого, надо, во-первых, быстрее ликвидировать противника, и тогда источник террора исчезнет. А пока он еще не ликвидирован, конечно, воевать всей страной», – заключил Бородай.
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