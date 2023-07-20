Мы воюем с опытным государством, которое полностью обеспечивает армию: генерал Кривонос о России

Анатолий Лапин.  
20.07.2023 15:32
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США


Украина воюет против сильной страны, которая имеет прекрасный опыт и обеспечивает свою армию.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина воюет против сильной страны, которая имеет прекрасный опыт и обеспечивает свою армию. Об...

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Генерал раскритиковал власть своей страны за тотальную коррупцию и постоянные скандалы.

«Стоит напомнить, что армия, против которой мы воюем, имеет прекрасный опыт, государство, которое обеспечивает эту армию, полностью работает на обеспечение этой армии.

И руководство этой страны долгое время готовило свою страну к ведению войны. К сожалению, в определенных момента у нас с этим были провалы. Но при правильно сделанных выводах и при переориентации можно достичь успеха. Но нужно сделать хотя бы простые вещи – перестать красть. У нас нет ни одной недели, где не возникают скандалы», – заявил Кривонос.

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