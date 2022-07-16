Мы воюем с Россией 800 лет – Омелян

16.07.2022  17:50 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Россия, Русофобия, Украина
Новости Украины

Украина воюет с Россией с той поры, как состоялась битва на реке Калке между половцами и монголо-татарами.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, мобилизованный в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина воюет с Россией с той поры, как состоялась битва на реке Калке между...

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По мнению Омеляна, победой Украины в этой войне будет считаться расчленение России.

«Давайте говорить правду – эта война продолжается уже 800 лет со времен битвы на Калке. И параллели или повторы, – они иногда просто поражают, что в XXI столетии может повторяться то же самое, что происходило столетия или много столетий назад. Да, нам нужно готовиться к долгой войне, и кто бы вам ни обещал, что завтра она закончится, он будет лгуном», – сказал экс-министр.

«Но в чем я убежден на 100 процентов – что действительно будет резкое завершение войны, которое будет в результате иметь развал российского государства. Потому что так было всегда и так будет. Поражения российской армии на фронте приведут к смещению Путина и нам важно, чтобы это смещение было результатом раздробления Российской Федерации, потому что только в этом случае мы получим ту победу, которая нам нужна», – заявил Омелян.

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