Мы воюем со 140 миллионами маленьких Путиных – Ющенко

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Бандеровцы должны каждый раз подчёркивать, что будут воевать до тех пор, пока жив хотя бы один русский «путинист».

Об этом в эфире «Немецкой волны» заявил бывший президент Украины Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень важно не замыкаться только на украинской части победы, а говорить дальше. Потому что, если Россия останется путинской такой, какая она сейчас, это несчастье для всего мира. И не спрашивайте тогда, по ком звонит колокол – по вам всем. Такой России не должно быть. После украинской победы, когда мы вернём все материнские земли и выполним все девять пунктов «мирного плана» президента Зеленского, мы приступим ко второй части нашей победи: как вместе со всем миром сделать так, чтобы сегодняшней России не было», – сказал Ющенко.

Он возмутился, что российский президент пользуется огромной поддержкой народа, и поэтому бандеровцам придётся воевать со всеми 140 миллионами граждан РФ.

«Тут вопрос не в Путине. Сегодня уже можно говорить, что носителем путинизма является не только Путин. Там есть сто сорок миллионов маленьких Путиных. Даже если в России будут проведены свободные выборы, я не думаю, что будет достигнуто спокойствие в наших отношениях. Вы можете представить образ простого россиянина: ему свободы и демократии не нужно, это не его проблема. И когда мы спрашиваем, а за кого будут голосовать после Путина – за Путина. Потому что он построил общество, которое ещё, по крайней мере, несколько лет, будет воспринимать путинскую политику как лучшее из того, что они знают», – подытожил Ющенко.