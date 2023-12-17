Мы воюем со 140 миллионами маленьких Путиных – Ющенко
Бандеровцы должны каждый раз подчёркивать, что будут воевать до тех пор, пока жив хотя бы один русский «путинист».
Об этом в эфире «Немецкой волны» заявил бывший президент Украины Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Очень важно не замыкаться только на украинской части победы, а говорить дальше. Потому что, если Россия останется путинской такой, какая она сейчас, это несчастье для всего мира. И не спрашивайте тогда, по ком звонит колокол – по вам всем. Такой России не должно быть.
После украинской победы, когда мы вернём все материнские земли и выполним все девять пунктов «мирного плана» президента Зеленского, мы приступим ко второй части нашей победи: как вместе со всем миром сделать так, чтобы сегодняшней России не было», – сказал Ющенко.
Он возмутился, что российский президент пользуется огромной поддержкой народа, и поэтому бандеровцам придётся воевать со всеми 140 миллионами граждан РФ.
«Тут вопрос не в Путине. Сегодня уже можно говорить, что носителем путинизма является не только Путин. Там есть сто сорок миллионов маленьких Путиных.
Даже если в России будут проведены свободные выборы, я не думаю, что будет достигнуто спокойствие в наших отношениях.
Вы можете представить образ простого россиянина: ему свободы и демократии не нужно, это не его проблема. И когда мы спрашиваем, а за кого будут голосовать после Путина – за Путина. Потому что он построил общество, которое ещё, по крайней мере, несколько лет, будет воспринимать путинскую политику как лучшее из того, что они знают», – подытожил Ющенко.
Спасибо!
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