Одна из главнейших проблем украинской армии заключается в том, что в результате западных поставок из самых разных стран в ВСУ оказалось слишком много видов самых разных вооружений, что объясняет большие потери в технике.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня наши военные говорят, что имея и управляя больше 20-ю видами бронетехники только, нам всё сложнее и сложнее обеспечивать обслуживание этого всего. У нас танков семь или восемь видов разных моделей, только основных. И я не имею в виду, условно говоря, Т-64 или Т-72, хотя это очень разные танки, или Т-80. Бронетранспортёров около десятка видов. Всё это требует очень специфического обслуживания, подготовки персонала. Всюду разные наборы инструментов, масла, компетенции. То есть мы сегодня воюем табором этого вооружения. Отсутствие унификации этих вооружений приводит к тому, что эффективность их использования падает, потери возрастают. Потому что под каждый вид вооружения нужны свои подготовленные кадры инженерные, обслуживающие, управленческие», – сказал Бортник.

Он объяснил, что именно поэтому украинское командование так просит у Запада именно танки «Леопард».

«Понятно, почему мы просим «Леопарды» или F-16. Мы надеемся в будущем перейти только на «Леопарды» и только на F-16 и унифицировать всё это. Но сейчас воевать этим конгломератом, этим винегретом очень сложно. Причём, даже с управленческой точки зрения, командиры, которые ведут боевые действия – разные технические характеристики этих средств. Учитывать разные факторы, разные условия, в которых эта техника – та эффективна, та неэффективна», – сетует он.

«Этим обусловлены потери французских танков сейчас, этим обусловлены большие потери «Брэдли», которые мы наблюдаем. Это объективные сложности. Я не знаю любой другой армии в мире, которая управляла бы этим набором вооружений более эффективно, нежели украинская, но даже для нас очень сложно. И из-за этого у нас издержки будут намного больше по этим направлениям», – пожаловался политолог.