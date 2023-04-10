«Мы воюем за территории, люди нам безразличны» – актёр-нацист Ращук

Вадим Москаленко .  
10.04.2023 18:17
  (Мск) , Киев
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Военные преступления, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Воюющим против России ВСУ плевать на жителей Юго-Востока Украины, которым бандеровцы и русофобы уготовили судьбу медленной гибели в изолированных резервациях.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф» заявил член националистического «Легиона Свободы», бывший украинский артист Владимир Ращук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Воюющим против России ВСУ плевать на жителей Юго-Востока Украины, которым бандеровцы и русофобы уготовили...

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«Выехало [с прифронтовых территорий] 85% людей, которые приняли решение либо туда, либо туда. Те, кто там остались, тоже делятся на несколько слоёв. Первые – те, кому реально некуда ехать, а другие – ждуны.

И я уже говорил, но я воюю за свою землю. Мне люди безразличны. Я люблю эту землю, у меня болит сердце за неё. А вот на людей… тем более, что они сделали такой выбор.

В Мариуполе прилетела ракета, убила моего названого брата, мы росли вместе. Второго местные сдали, потому что он помогал украинским войскам. И просто пришли, забрали, и нет», – утверждал Ращук.

Он призвал создавать фильтрационные лагеря и изолированные резервации для всех, кто не стал воевать с Россией.

«Они сдали Мариуполь, они ничего не делали, а ждали. Также и в Донецке есть очень много людей, которые ждут, я в это верю, но их меньшинство.

Поэтому страна должна принимать какие-то очень сложные решения. Без фильтрационных лагерей ничего не произойдёт, без буферных зон, где они должны вариться в собственном соку, ничего не будет. Сейчас не существует полутонов», – добавил русофоб.

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