Воюющим против России ВСУ плевать на жителей Юго-Востока Украины, которым бандеровцы и русофобы уготовили судьбу медленной гибели в изолированных резервациях.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф» заявил член националистического «Легиона Свободы», бывший украинский артист Владимир Ращук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выехало [с прифронтовых территорий] 85% людей, которые приняли решение либо туда, либо туда. Те, кто там остались, тоже делятся на несколько слоёв. Первые – те, кому реально некуда ехать, а другие – ждуны.

И я уже говорил, но я воюю за свою землю. Мне люди безразличны. Я люблю эту землю, у меня болит сердце за неё. А вот на людей… тем более, что они сделали такой выбор.

В Мариуполе прилетела ракета, убила моего названого брата, мы росли вместе. Второго местные сдали, потому что он помогал украинским войскам. И просто пришли, забрали, и нет», – утверждал Ращук.