Мы все будем удивлены, когда начнётся наступление – Рогов

Отправка на передовую запорожского добровольческого отряда им. Павла Судоплатова вовсе не говорит о скором наступлении нашей армии – это произойдет неожиданно и для врага, и для аудитории.

Такое мнение в эфире «Радио Крым» высказал член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы не говорил о наступлении нашей армии, потому что когда оно начнётся – мы с вами должны быть, как минимум, удивлены. Потому что, если мы сами не будем удивлены, то, наверное, тогда замысел и неожиданность, и все задумки наших военачальников будут не такими неприятными секретами для нашего противника, – подчеркнул Рогов. – Да, ребята отправились из батальона имени Павла Судоплатова на передовую, но это не вся группа, а кто прошли боевое слаживание, подготовку, показали хорошие результаты и действительно готовы сражаться, готовы защищать родную землю и освобождать её от этой нацистской мерзости, которая пока что ещё присутствует на четверти запорожской земли. Надо понимать, что батальон хорошо обеспечен, за несколько месяцев прошёл большой курс обучения и, думаю, хорошо себя покажет на линии боевого соприкосновения».

По словам представителя администрации, сейчас постоянно идут артиллерийские дуэли, взаимные разведки боем. Накануне дважды за день из тяжелой артиллерии был обстрелян город Пологи Запорожской области, пострадало мирное население. Рогов отметил, что как только сбавляются темпы освобождения региона и нет наступления со стороны российской армии, ВСУ начинает обстрел. Тем временем в самом Запорожье, как в Одесской и Николаевской областях, идут облавы на мужчин для призыва в армию.

«В Запорожье облавы идут и возле больниц, и в подземных переходах. Я уже не говорю про торговые центры и прочие вещи. Тем более, напомню, создано, как минимум, 3 тысячи мобильных групп, которые должны обеспечить до конца марта поступления в армию 150 тысяч человек, что косвенно подтверждает – на конец марта – начало апреля американцы и британцы готовят наступление «миньонов», которых не жалко бросать в топку этого братоубийственного противостояния, – подчеркнул Рогов. – Плюс к этому чудным образом меняются правила мобилизации, причём делается это мимоходом, и подобные заявления делают абсолютно не знаковые личности. Оказывается, теперь уже больные люди тоже могут призываться в армию. Формально для технической службы и не на первой линии, а дальше не усмотрение командира. Схватят больного человека отправят в ВСУ и скажут: будешь чистить картошку. Но потом командир передумает и отправит на передовую. И то, что хватают уже больных людей, лишний раз говорит, что война до последнего украинца – это формула, по которой чётко действует режим и в принципе этого не скрывает».

Член администрации считает, что поддерживать конфликт на уровне средней интенсивности Запад может ещё довольно долго. И надеяться на то, что сами украинские граждане выскажут неудовольствие, встанут, развернутся и пойдут на Запад, не стоит.

«Люди устали, люди сломлены, дезориентированы, ничего не хотят – и хотят, чтобы их оставили в покое. Но в покое их не оставят, пока они живы. Поэтому будут хватать и бросать, – отметил Рогов. – С другой стороны, заменой выбывающим обладателям паспортов с вилкой для снятия лапши с ушей на обложке, будут те же польские спецподразделения. Причём в нескольких сценариях, начиная с легализации через частные военные компании, как это происходило и происходит достаточно долгое время, так уже и, по сути, официальных подразделений. Только через запорожскую линию соприкосновения с начала спецоперации прошло не менее 10 тысяч граждан Польши. Понятно, что не одномоментно, но по той информации, которая есть у меня, Польша готова поставить не менее 40 тысяч штыков, чтобы закрывать бреши на Восточном фронте».