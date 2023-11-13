«Мы все для них насекомые: на Украине начинают сажать патриотов» – экс-комбат нацистов

Вадим Москаленко.  
13.11.2023 19:24
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Коррупция, Криминал, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Многие украинские неонацисты рискуют повторить судьбу уголовников из батальона «Торнадо» сразу, как вызовут недовольство киевской власти.

Об этом в интервью украинскому блогеру Владимиру Паньчаку заявил бывший торнадовский комбат Руслан Онищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие украинские неонацисты рискуют повторить судьбу уголовников из батальона «Торнадо» сразу, как вызовут недовольство...

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«История батальона «Торнадо» – это история Украины. Потому что так поступили не только с «Торнадо», но и со многими батальонами», – сказал Онищенко.

Он возмутился, что сейчас украинские суды продолжают массово закрывать неонацистов, которые по каким-то причинам стали неугодными действующей власти.

«Мы пошли по кругу, и имеем то же самое – на сегодняшний день очень непонятная ситуация в ВСУ, очень непонятная ситуация в судах. Суды опять начинают закрывать, что я считаю грубейшим нарушением и унижением украинцев.

Что значит судят военных, судят добровольцев, бойцов. И суды проходят в закрытом режиме, точно так, как проходили суды по «Торнадо». Всё повторяется, потому что народ проглотил то, что им дала власть.

И я считаю, что Порошенко – это самое страшное зло. Потому что он умён, хитёр, коварен, и не имеет меры. Это крокодил, который проглотил украинское солнце», – добавил уголовник.

Он подчеркнул, что даже в 2015 году их судили не за многочисленные военные преступления, пытки и насилие – это всё стало просто поводом. Просто неонацисты мешали тогдашнему украинскому президенту Петру Порошенко проворачивать свои воровские схемы.

«Мы первые остановили весь контрабас, и первые остановили наркотрафик в «секторе А». Кому война, а кому мать родная. Зарабатываются деньги на всём, начиная от кефира – и кончая кокаином.

И мы осмелились остановить этот беспредел всего лишь на две недели – ой, какой был кипишь, кто только ни звонил, ни приезжал. Нас называли насекомыми, так и говорили: «насекомые, вы что, не понимаете, куда вы лезете?»… Мы все для них насекомые!

До сегодняшнего дня ребята с первой линии, которые находят в себе смелость и начинают сопротивляться преступным приказам, им сразу «умные» командиры говорят: «Вы хотите, чтобы с вами было, как с «Торнадо»? Получите». То есть, мы как лакмусовая бумажка, на нас отработали приём, и теперь нами пугают всех нормальных бойцов, которые видят и не молчат. Им сразу напоминают про «Торнадо», – возмутился Онищенко.

Ведущий Владимир Паньчак согласился с бандеровцем – он напомнил о масштабной воровской схеме «Роттердам +», когда украинцам покупали купленный на Донбассе уголь по многократно завышенным ценам. А когда некоторые неонацисты попытались возмутиться и прекратить – их также засудили. Онищенко подтвердил.

«Почему тонна угля в ЛДНР стоила 500 гривен, а на Украине продавали как будто провезли через «Роттердам +» – за четыре тысячи. Если это так, как говорят адвокаты Порошенко, что надо было как-то перебиться углём – почему не продавали хотя бы по две тысячи? Но не четыре же. У них аппетит вообще не знает меры.

И мы всю эту схему разрушили, потому что не хотим, чтобы нас грабили на огромные деньги», – подытожил неонацист.

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