За 10 лет в российском Крыму проведена большая работа по объединению крымчан, и выводить отдельно сделанное для крымских татар, армян, греков – не стоит. Разделять крымчан по межнациональному и межконфессиональному признаку было политикой Украины, что продолжают делать сбежавшие в Киев меджлисовцы.

Об этом заявил президент РОО «Общество крымских татар «Инкишаф» Эскендер Билялов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, в Крыму во время Украины нас хотели разделить по национальному признаку, по межконфессиональному, когда во время Украины сюда массово завозились разные религиозные течения – это и ваххабиты, Хизб-ут Тахрир. В особенности в Российской Федерации эта организация запрещена, и то, что президент делает именно эту работу в плане меконфессиональных и межнациональных отношений, и на улице порядок, я думаю, это большого стоит», – отметил он.

По словам общественника, крымские татары долго ждали реабилитации и решения земельного вопроса, и только в российском Крыму получили это сразу, без каких-либо условий.

«Но крымские татары такие же люди, как все остальные. Мы ездим по этим же дорогам, мы учимся сейчас в этих школах, и всё, что касается инфраструктуры, доступно крымским татарам. И мне иногда не нравится, когда крымских татар отделяют. Я хотел бы ставить вопрос так – крымчане. Что делается для населения, чем пользуется население. Думаю, что нужно уходить от того, что немцы, греки, армяне, крымские татары – мы должны уже жить одной семьей. А вообще то, что веками было создано в многонациональном Крыму, многонациональный мир – это было сделано и нашими предками. Поэтому Крым всегда межнациональный и межконфессиональный», – подчеркнул Билялов.

Тем временем, паразитирующие на своем народе представители экстремистского меджлиса пытаются продолжать политику разобщения. При этом не имея ни поддержки, ни авторитета.

«Я вчера читаю интернет: господин гражданин Украины Чубаров призывает крымских татар не идти на выборы президента. Я хотел бы сказать Чубарову, что его 10 лет тому назад 50% крымских татар не признавали, а сейчас, я не знаю, куда эти политики смотрят, что происходит в Крыму, но я уверен, что 99% крымских татар уже просто смеются над этим Чубаровым. Чубаров называет фамилии, кто из крымских татар продались российской власти. Я говорю открыто: мы не продались – мы работаем, помогали и будем помогать этой стране, в которой мы живём. Это и будем объяснять людям», – заверил Билялов.

Как советник главы республики Крым по межнациональным отношениям Билялов выезжает в новые регионы для встреч с соотечественниками. Больше всего их проживает в Херсонской области, куда регулярно крымчане доставляют гуманитарную помощь.

«У нас сейчас намечена работа с выездами в регионы и работа с населением, не только с крымскими татарами. Мы будем совместно выезжать с представителями других национальных обществ и организаций, объяснять людям. Но людям уже не надо ничего объяснять, они прекрасно все понимают. Им просто нужно дать правильное направление, как идти, это другой вопрос. Если взять крымских татар – те, кто были 10 лет в каком-то сомнении на 99% они уже в российском Крыму и поддерживают это государство», – заключил Билялов.