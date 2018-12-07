Мы все на прослушке российских спецслужб – истерика в Раде

07.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины, его администрация, Верховная рада и правительство могут в любой момент прослушиваться Российской Федерацией из-за того, что вся мобильная связь на Украине контролируется в конечном итоге российским бизнесом.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил депутат Рады Егор Соболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, на Украине нет ни одного исключительно украинского мобильного оператора.

«Сегодня нет украинской мобильной компании, которая не контролируется российскими собственниками. Фридман и второй господин, который работает с Кремлем, имеют контроль над ключевыми операторами украинской мобильной связи, которой пользуется вся Верховная рада, президент, его администрация, правительство и миллионы украинцев. В условиях реальной угрозы увеличения войны с Российской Федерацией, как мы можем оставлять мобильную связь под контролем врага», – заявил Соболев.

Ранее известный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил, что из здания администрации президента Украины до сих пор идут в Москву «провода» для прослушки.