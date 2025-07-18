«Мы все сейчас сконцентрированы на увеличении ударов вглубь России» – советник Ермака

Украина должна наращивать интенсивность по российским тылам, чтобы запугать население и разрушить инфраструктуру.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Без переноса войны на территорию России, без масштабирования войны на территории России – никакого финала не будет. Санкции – это обезжиривание России, чтобы они не могли финансировать войну, а объемные удары – это разрушение инфраструктуры войны и изменение социальных настроений в России.

Соответственно, удары по военным производствам на территории России должны быть масштабированы. Для этого нужны соответствующие инструменты.

Часть этих инструментов, порядка 40% инструментов, мы изготавливаем сами, это ракеты и дроны, и мы их используем по прямому назначению. Любой военный завод в России безусловно должен быть разрушен. И это Украина делает», – сказал Подоляк.