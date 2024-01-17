«Мы все умрём» – крестьян Франции призвали подниматься против членства Украины в ЕС

Вадим Москаленко.  
17.01.2024 16:13
  (Мск) , Киев
Просмотров: 747
 
Дзен, ЕС, Кризис, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Скандал, Украина, Франция


Дальнейшая интеграция Украины в ЕС приведёт к смерти европейского крестьянства, нищете и массовым самоубийствам.

Об этом в эфире интернет-канала «Tocsin» заявил вице-президент Движения сельских жителей Франции Паскаль Пойнтуд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дальнейшая интеграция Украины в ЕС приведёт к смерти европейского крестьянства, нищете и массовым самоубийствам....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Я думаю, что наш крестьянский мир в большой опасности. Эта война привела к энергетическому кризису, а интеграция Украины в ЕС несет опасность для наших крестьян.

А впереди ещё более серьёзная опасность. Потому что у Украины очень богатая земля, чернозём. И пока во Франции арендная плата пахотной земли составляет около пяти тысяч евро за гектар в год, на Украине это пятьдесят евро», – возмутился Пойнтуд.

Он подчеркнул, что уже сейчас из-за действий украинских торгашей также сильно страдают французское животноводство и молочная отрасль.

«Это будет ужасно, наш крестьянский мир умрёт. Мы позволим ему умереть. И в конце концов, это будут крупные дельцы, которые загребут сельское хозяйство под себя.

И наши бедные крестьяне, которые кормили Францию, станут просто нищими. И будут самоубийства.

Но, к сожалению, никто не хочет открывать глаза, и в настоящее время мы не можем предотвратить эту опасность. Нам обязательно нужно проснуться», – подытожил француз.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть