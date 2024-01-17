«Мы все умрём» – крестьян Франции призвали подниматься против членства Украины в ЕС

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дальнейшая интеграция Украины в ЕС приведёт к смерти европейского крестьянства, нищете и массовым самоубийствам.

Об этом в эфире интернет-канала «Tocsin» заявил вице-президент Движения сельских жителей Франции Паскаль Пойнтуд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Я думаю, что наш крестьянский мир в большой опасности. Эта война привела к энергетическому кризису, а интеграция Украины в ЕС несет опасность для наших крестьян. А впереди ещё более серьёзная опасность. Потому что у Украины очень богатая земля, чернозём. И пока во Франции арендная плата пахотной земли составляет около пяти тысяч евро за гектар в год, на Украине это пятьдесят евро», – возмутился Пойнтуд.

Он подчеркнул, что уже сейчас из-за действий украинских торгашей также сильно страдают французское животноводство и молочная отрасль.

«Это будет ужасно, наш крестьянский мир умрёт. Мы позволим ему умереть. И в конце концов, это будут крупные дельцы, которые загребут сельское хозяйство под себя. И наши бедные крестьяне, которые кормили Францию, станут просто нищими. И будут самоубийства. Но, к сожалению, никто не хочет открывать глаза, и в настоящее время мы не можем предотвратить эту опасность. Нам обязательно нужно проснуться», – подытожил француз.