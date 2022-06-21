«Мы все вернем»: Киев выпрашивает у США газ, чтобы пережить зиму

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Зима 2022-2023 может оказаться для Украины самым сложным сезоном в истории страны.

Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор «Нафтогаза» Юрий Витренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Эта зима может быть самой сложной в истории Украины. Правительство и «Нафтогаз» сейчас вырабатывают разные варианты обеспечения страны достаточным объёмом газа в этом отопительном сезоне. К сожалению, из-за войны, когда многие из наших скважин находятся на линии фронта, за линией фронта, множество других инфраструктурных объектов, от которых зависят объёмы добычи, находятся в зоне самых активных боевых действий, мы видели падения добычи. Но сейчас, благодаря героизму наших добытчиков, мы пытаемся стабилизировать добычу и готовим планы, как мы можем его значительно нарастить сразу после нашей победы», – заявил Витренко.

По его словам, миновать опасность помогут поставки из США:.

«Нами был предложен вариант ленд-лиза – как сделать так, чтобы Украина смогла получить такие огромные объёмы газа или такое огромное финансирование».

Он рассказал, что во время Второй мировой войны ленд-лиз, который «стал решающим фактором» в победе союзников, «в частности, Советского Союза», включал в себя не только вооружение, но и топливо.

«Используя аналогию, мы предложили вариант, когда правительство США предоставит нам просто природный газ. Поскольку ленд-лиз гипотетически означает, что вам предоставляют во временное пользование даже оружие, и вы должны потом его вернуть, то мы сказали, что в такой ситуации мы можем говорить, что мы вернём эти объёмы газа, к примеру, за два года. Особенно когда мы все ждём, что мы победим и сможем увеличить добычу газа на Украине. Также, учитывая, что мы этот газ берём про запас, соответственно, если он не будет употреблён, мы тоже сможем каким-то образом потом его отдавать», – пообещал Витренко.