Мы все время отступаем. Потеря Покровска не испортит настроение – офицер ВСУ

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Украинская армия постоянно либо обороняется, либо отступает, поэтому потеря Покровска (Красноармейска), к которому продвигается российская армия, не изменит настроение ВСУ. Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил командир роты ударных дронов «Орден Сантьяго», экс-боевик запрещенного в РФ подразделения «Азов» Игорь Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом, Луценко признал, что потеря Покровска будет болезненной для Украины.

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«Моя судьба как военного состоит в том, что я все время или отступаю, или сижу в обороне – очень редко я наступал. Ну то, что мы там что-то потеряем, это вообще картину моей личной войны и войны людей, которые с первого дня в каких-то частях, которые воюют на передовой в частности… это не поменяет настроения. Мы такое видим все время. Но не хотелось бы. Воевать, мы, конечно, будем, дальше будем придумывать асимметричные шаги… Это будет для всех болезненная потеря», – заявил Луценко.