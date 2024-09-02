Мы все время отступаем. Потеря Покровска не испортит настроение – офицер ВСУ

Анатолий Лапин.  
02.09.2024 12:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 873
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Украинская армия постоянно либо обороняется, либо отступает, поэтому потеря Покровска (Красноармейска), к которому продвигается российская армия, не изменит настроение ВСУ. Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил командир роты ударных дронов «Орден Сантьяго», экс-боевик запрещенного в РФ подразделения «Азов» Игорь Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом, Луценко признал, что потеря Покровска будет болезненной для Украины.

Украинская армия постоянно либо обороняется, либо отступает, поэтому потеря Покровска (Красноармейска), к которому продвигается...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Моя судьба как военного состоит в том, что я все время или отступаю, или сижу в обороне – очень редко я наступал. Ну то, что мы там что-то потеряем, это вообще картину моей личной войны и войны людей, которые с первого дня в каких-то частях, которые воюют на передовой в частности… это не поменяет настроения. Мы такое видим все время. Но не хотелось бы.

Воевать, мы, конечно, будем, дальше будем придумывать асимметричные шаги… Это будет для всех болезненная потеря», – заявил Луценко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть