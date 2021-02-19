«Мы всегда считали Крым русским» – Захарова

19.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

В ходе сговора в Беловежской пуще, итогом которого был развал СССР, был утерян или нарочно забыт документ о принадлежности Крыма России.

Об этом в эфире канала RT-Россия заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сколько раз Крым ставил вопрос о референдуме? Хоть раз Москва или околокремлёвские структуры, или НПО, которые были так или иначе аффилированы прямо-косвенно с Россией или через Россию, поддержали на протяжении и сразу после развала СССР хоть один призыв крымчан? Призыв поддержать и как-то соучаствовать в этом. Никогда. Разве это не является доказательством чистоты намерений и абсолютно открытой политики в отношении Киева?» – сказала Захарова.

При этом она подчеркнула, что всегда считала Крым русским.

«Наше поколение – и твои, и мои родители всегда – Крым это часть истории России. У меня дома всегда приводили Крым как пример доблести, чести нашей армии, нашего воинства, наших солдат. Но то, что с нами со всеми сделали в конце 80-х – 90-х, мы восприняли как свершившийся факт.

Может быть, в сердцах – нет, но на государственном уровне, в государственной политике мы никогда не подвергали это сомнению (принадлежность Крыма Украине – ред.), как бы больно нам это не было как гражданам. Разве это не так? А почему же никто это не оценил и никто это не берёг?» – добавила представитель МИД.

«Не считаешь, что мы тогда не взяли Крым просто потому, что не могли его «унести»? Как говорил Ельцин, столько свободы, сколько сможете унести», – спросил ведущий.

«Надо будет найти первоисточник, недавно прочитала в мемуарах, где было сказано, что какой-то документ (по Крыму – ред.) к беловежской встрече подготовлен был. Его просто почему-то забыли, отложили, потеряли, но этот документ где-то там лежал. Пару лет назад в чьих-то мемуарах я это прочитала», – рассказала Захарова.