«Мы всё дали и ещё дадим – наступайте» – Марк Милли умыл руки

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НАТО уже поставила на Украину оружия на сумму более 55 млрд долларов.

Об этом председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил сегодня на пресс-конференции на военной базе в Рамштайне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Более 55 млрд долларов уже получила Украина. Мы давали Украине всю возможную тяжелую технику и амуницию, сотни танков, бронемашин и бронетехники. Дополнительно примерно 250 солдат уже сейчас проходят обучение на территории восточного фланга НАТО. 65 солдат недавно закончили обучение на системах «пэтриот». Мы и дальше будем помогать Украине выстаивать и иметь необходимые военные мощности. Мы будем проводить тренинги для танкистов, и использования систем ПВО. Также мы будем давать снаряды к танкам и системам ПВО, артиллерийские снаряды и ракеты», – сказал Милли.

Он сообщил, что сейчас разрабатывается следующий пакет военной помощи, она будет поступать «столько, сколько нужно».

Генерал похвастался, что «Путину не удалось сломать не только Украину, но и НАТО», в Альянс вступила Финляндия, и ожидаются новые члены. «НАТО еще никогда не была такой сильной», – уверял Милли.