«Мы всё дали и ещё дадим – наступайте» – Марк Милли умыл руки

Елена Острякова .  
21.04.2023 18:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, Финансы


НАТО уже поставила на Украину оружия на сумму более 55 млрд долларов.

Об этом председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил сегодня на пресс-конференции на военной базе в Рамштайне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО уже поставила на Украину оружия на сумму более 55 млрд долларов. Об этом...

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«Более 55 млрд долларов уже получила Украина. Мы давали Украине всю возможную тяжелую технику и амуницию, сотни танков, бронемашин и бронетехники. Дополнительно примерно 250 солдат уже сейчас проходят обучение на территории восточного фланга НАТО. 65 солдат недавно закончили обучение на системах «пэтриот».

Мы и дальше будем помогать Украине выстаивать и иметь необходимые военные мощности. Мы будем проводить тренинги для танкистов, и использования систем ПВО. Также мы будем давать снаряды к танкам и системам ПВО, артиллерийские снаряды и ракеты», – сказал Милли.

Он сообщил, что сейчас разрабатывается следующий пакет военной помощи, она будет поступать «столько, сколько нужно».

Генерал похвастался, что «Путину не удалось сломать не только Украину, но и НАТО», в Альянс вступила Финляндия, и ожидаются новые члены. «НАТО еще никогда не была такой сильной», – уверял Милли.

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