«Мы всё про##али» – майданный музыкант рассказал, как надо бороться за величие Украины

17.05.2021, Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Несмотря на огромный изначальный потенциал, украинцы утратили шанс стать богатой, культурной и стремительно развивающийся нацией.

Об этом в эфире «4 канала» заявил украинский музыкант Сергей Файфура, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос к нам, к самим себе – где динамика украинского общества, как такового? Причём в масштабах не государства, государство оставим, а в масштабах нации. В масштабах нации мы имели колоссальные шансы, но мы их просто потеряли, даже просрали, и это очень грустно.

Потому что мы имели реальные шансы в современной истории рвануть, расцвести ярко, буйно, расцвести в культурном и политическом плане», – сказал он.

Музыкант отметил, что отстаивать «величие» украинской нации ему помогают выкрашенные в яркий жёлто-синий цвет усы.

«Для меня эти жёлто-синие усы – не забава. Это началось в 2014 году и сейчас это мой избранный майданный сценический имидж. Входя в студию на телевидении, ясно, что это публичная плоскость, и делая эти усы, я хочу сказать, что мы, украинцы, есть, мы яркие, уверенные, талантливые и я могу много пальцев загнуть именно про это», – подчеркнул Файфура.

Напомним, ранее украинский музыкант Сергей Файфура, получивший известность благодаря своим желто-синим усам и воспеванию бандеровского режима, пришедшего к власти после Евромайдана, снял новый клип, посвященный обману и предательству со стороны бывших вождей госпереворота 2013-14 годов.