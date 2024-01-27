«Мы всё просвистели» – Фарион жалуется, что Украина стала источником дешёвой рабсилы для Запада

Вадим Москаленко.  
27.01.2024 23:16
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Дзен, Политика, Польша, Украина


Украинская система образования рассчитана на воспроизводство дешёвой рабочей силы для европейских и американских работодателей.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявила скандальная украинская нацистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская система образования рассчитана на воспроизводство дешёвой рабочей силы для европейских и американских работодателей....

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«Наше образование абсолютно не соответствует нуждам построения национального украинского общества. Наше образование не работает на стратегию и тактику развития украинского государства.

А на производство, никчёмной рабочей силы с неплохим знанием английского языка. И заводят через полную англоизацию высшего образования», – сказала Фарион.

Она пожаловалась, что сейчас украинское руководство будет тратить миллиарды долларов на распространение английского языка.

«И что тогда станется украинцам? За что тогда борются второй год наши с вами ребята? Неужели за то, чтобы на Украине господствовала чужая культура и чужой язык, не важно – московская, английская, или польская?

У нас некоторые радиостанции уже начали крутить польскую музыку – очевидно, это пошли польские деньги. Потому что поляки мыслят экспансивными категориями.

Мы гуманитарно и информационно катастрофически проигрываем из-за отсутствия национального характера, национального самосознания и национального идеала. Просвистели мы свои величайшие национальные ценности», – подытожила нацистка.

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