Мы вслед за ВСУ начали расконсервировать и модернизировать вооружение – военкор

Владимир Гладков .  
28.03.2023 21:30
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Современная война требует быстрых решений при имеющемся арсенале, поэтому многое как стрелковое, так и тяжёлое вооружение в ходе СВО начинает жить «новой жизнью».

Об этом в интервью военному журналисту Александру Сладкову рассказал военкор Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Современная война требует быстрых решений при имеющемся арсенале, поэтому многое как стрелковое, так и...

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«Мы вслед за противником начали расконсервировать и модернизировать те образцы вооружения и техники, которые в своё время по разным причинам были несовременными или не очень подходили под свои задачи, а сейчас в изменившейся обстановке могут занять другую тактическую нишу. Или, будучи дополненными современными средствами разведки, корректировки и наведения, могут снова стать эффективными.

Это 57-мм зенитные орудия, это лёгкая бронетехника. Ну, это, скорее, временный вопрос соотношения цены и качества. Это тяжёлая артиллерия, в том числе, потому что война и её позиционная фаза показала важность плотности огня. Кроме того, какие-то виды вооружений, которые в своё время на транспорте того времени считались немобильными и тяжёлыми, для современных грузовиков просто перестают таковыми быть, и их можно эффективно использовать.

Есть хорошие решения. В первую очередь, 57-мм зенитные орудия, во-первых, хвалят, во-вторых, и на себе можно ощутить, как противник их применяет, и наши их эффективно применяют – это хороший пример подобного решения. Временного, но эффективного. Есть и боеприпасы к нему», – отметил он.

«Является ли это образцом для долговременного их производства или восстановления, вопрос отдельный, но – да, сегодня это эффективное и быстрое решение, которое можно было реализовать, и его реализовали. Хороший пример, на мой взгляд», – рассказал Астрахань.

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