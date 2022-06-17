Мы вступили в Первую мировую информационную войну – политтехнолог

Информационная проблема обусловленная, в частности, засильем фейк-ньюз подталкивает к необходимости вводить в российские вузы и школы программы цифровой гигиены.

Об этом в ходе XXV Петербуржского экономического форума рассказала президент «Фонда открытой новой демократии», политтехнолог Кристина Потупчик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Так сложилось, что сейчас мы живём в эпоху самой масштабной информационной войны в истории, и я не удивлюсь, если когда-нибудь её назовут Первой мировой информационной войной. И главное оружие в этой войне – фэйк-ньюз. Это уже не удел обычных блогеров, которые хотят раскрутить свой ресурс за счёт какой-то «жареной» информации или в рамках коммерческой наживы создают фейки. Сейчас фейки создают целые государства и огромнейшие СМИ. И ложь уже не просто инструмент борьбы в этой войне, это уже часть политики. Поэтому эволюционно выработать информационный иммунитет у нас не получится. Интернет из среды обитания должен превратиться в среду цифровой осторожности. Для этого необходимо стимулировать развитие критического мышления и работать с сетевым мышлением граждан. В первую очередь, надо вводить в вузы и школы программы цифровой гигиены, программы, как проводить фактчекинг и разбираться, что фейк, а что нет, и с остальными населением работать через медийные площадки. Но не так, как сейчас это делаем мы – мы скурпулёзно находим фейки, опровержения, доказываем, но это уже не будет долго удерживать внимание. Потому что сам по себе фейк из-за эмоциональной загруженности, он более вирален, чем опровержение. И надо очень постараться, чтобы донести до аудитории, что это неправда. Обычно ещё когда мы говорим, что это «неправда», то – «точно правда», как это воспринимается аудиторией», – объяснила политтехнолог.

По её словам, вопрос состоит в формате и креативности подхода. В качестве примера Потупчик привела канадского блогера, который ради эксперимента целенаправленно распространил фейк, набрал десятки миллионов просмотров, а потом опубликовал документально видео о том, как этот вброс создавался.

«Всё в мельчайших деталях, и аудитория очень вовлечённо за этим следила. Если бы у нас на телевидении такие форматы практиковались (не обязательно про СВО или политику, а про массовые кейсы), то у человека автоматически со временем появились бы автоматические рефлексы на восприятие информации. То есть тысячу раз подумаешь, а правда ли это. И таких подходов у нас пока ещё нет», – добавила она.

Что касается глобальной победы над фейками, эксперт считает, что это можно победить с помощью возможности технологий блокчейна.

«Мне кажется, что в будущем историю будут записывать на некую блокчейновую скрижаль, когда ты не можешь уже ничего изменить и подделать. Тут, конечно будет возникать много технических вопросов, моральных и идеологических. Потому что самый главный вопрос в том, кто будет писать историю, которую невозможно будет изменить», – заключила Потупчик.

В свою очередь, советник министра просвещения РФ Антон Назаров, касаясь вопроса программы информационной гигиены, сообщил, что некоторые решения в этом направлении уже есть.

«5 сентября пройдёт первый урок, мы с нового учебного года запускаем уроки о важном. Это уроки, на которых мы сможем объяснять, в том числе, основы медиаграмотности. Её мы будем внедрять с самого детства с точки зрения того, что это – инструментальный навык, который необходим каждому, поскольку каждый из нас, в том или ином виде, медиа, на сегодняшний день. Ведете собственный блог или, как минимум, читаете свою ленту и т.д. И эти навыки должны с самого детства, со школы ребятами постигаться. Это – очень важный момент, который мы с коллегами обсуждаем. Будем вместе развивать эту медиаграмотность», – сказал Назаров.

При этом, по его словам, такой подход планируется не ограничивать одной только школьной программой.

«Смысл в том, чтобы делать это не от раза к разу, а системно, не с сентября по май, а круглогодично. Сейчас это в детских лагерях, эти элементы тоже будут запущены. Противодействовать фейкам можно только при условии хорошего образования, эрудиции и навыков медиаграмотности», – объяснил советник Минпросвещения.