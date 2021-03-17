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17.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Соотечественники
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«Мы выглядим некрасиво в глазах соотечественников» – Затулин


Россия крайне неохотно предоставляет гражданам статус беженцев.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил депутат Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может это вас удивит, но на сегодняшний день беженцами в РФ официально признаны всего-навсего 400 человек. Это по той причине, что мы в свое время, желая уйти от расходов, связанных с признанием статуса беженца, придумали право на временное убежище и ушли от необходимости финансирования этой работы», – сказал Затулин.

Он напомнил, что в 2014 году в Россию с Украины от преследований и войны бежало более двух миллионов человек.

«Ни один их них беженцем признан не был, в лучшем случае они получили право на временное убежище. Я считаю, что мы должны нацелить и правоохранительные органы, и в целом правительство на то, чтобы мы более ответственно отнеслись к исполнению законов, действующих в РФ (я имею ввиду закон о беженцах 1993 года) и не придумывали причин, по которым мы обходим эти законы в интересах то ли сохранения бюджетных возможностей, то ли еще чего-то. Мы выглядим некрасиво в глазах наших соотечественников, которые надеются на нашу помощь и поддержку», – сказал Затулин.

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