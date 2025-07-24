Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Недавний визит главы зеленского офиса Андрея Ермака в Вашингтон встретил раздражение, пишет Financial Times.

Издание поясняет, что «серого кардинала» всё чаще воспринимают как «неизбранного царя, собирающего безграничную власть» и виновного, в частности, в отказе отступать из Бахмута, что привело впоследствии к истощению сил и неудачному контрнаступлению ВСУ на Запорожском направлении.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Украинские командиры жаловались на нерациональную трату ресурсов при незначительной тактической отдаче. Многие говорили, что решение остаться было принято в президентском окружении, а не военными. «Политический манёвр, замаскированный под героизм», — так охарактеризовал это один из командиров, участвовавших в боевых действиях. В конце концов, Бахмутская крепость пала. Эти потери подорвали контрнаступление Украины 2023 года , которое также закончилось провалом», – говорится в публикации.

Последняя поездка в США оказалась тоже провальной.

«Отношения не сильно улучшились после последней поездки Ермака в Вашингтон в прошлом месяце. Он приехал, надеясь на ключевые встречи с несколькими высокопоставленными людьми Трампа, но эти встречи были либо резко сокращены, либо полностью сорваны. Встреча с главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз так и не состоялась. «Они встретились в коридоре, проходя мимо друг друга», — рассказал один из источников, знакомых с их беседой. Когда Уайлз двинулась дальше, Ермак сумел произнести всего одну фразу: «Хочу сказать, что мы выигрываем войну». Попытка встретиться с госсекретарем и советником по национальной безопасности Марко Рубио прошла ненамного лучше. Команда Вэнса отнеслась к нему холодно. «Это была катастрофа», — цитирует FT признание украинского чиновника.

В публикации скептически оцениваются последние перестановки в Кабмине, в частности, назначение премьером 39-летней Юлии Свириденко, считающейся креатурой Ермака. Это трактуется лишь как дальнейшая монополизация власти.

Ссылаясь также на «нынешних и бывших чиновников в Киеве и Вашингтоне», издание выносит приговор главе Зе-офиса: