«Мы вымираем» – Киев загнал подконтрольный Донбасс в нищету и деградацию

21.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

За шесть лет войны посёлки и города подконтрольной Киеву территории Донбасса фактически вымерли – оставшиеся без работы люди стараются сбежать из зоны боевых действий.

Об этом в ходе форума «Люди мира» заявила жительница прифронтового посёлка Жованка Людмила Пахомова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В 2014 году так случилось, что линия разграничения, которая разделила наш цветущий некогда посёлок Зайцево на две части – на подконтрольную и неподконтрольную территорию. Одна часть находится на неподконтрольной территории, а две других части, в том числе и наш населённый пункт Жованка, находятся на подконтрольной территории.

До войны только в нашем небольшом посёлочке было где-то 800 человек. На начало активных боевых действий, а это в 2015 году, нас уже осталось 370 человек. И вот сейчас, на данный момент, за шесть лет войны, нас всего-навсего осталось 105 человек.

Преимущественно это люди пенсионного возраста, это старики, те, которым за семьдесят, которым некуда деться. Есть у нас в посёлке люди «50 плюс», как мы их называем – это те, кто в результате этого конфликта потеряли работу. Потому что наш посёлок был подвязан к Никитовскому району города Горловки – двигался транспорт, и каждый имел возможность работать. Сейчас такой возможности у нас нет», – отметила жительница Донбасса.

В свою очередь, ветеран «АТО» Вячеслав Шевчук признался, что самая «успешная» и прибыльная организация на подконтрольной Киеву территории Донбасса – это «ООС».

«Северодонецк – тоже город, в котором проживало до войны 120 тысяч населения, а сегодня числится около 50 тысяч переселенцев. И ни одного дома за шесть лет не построено. Вторичка, стоимость жилья – 5-6-7 тысяч гривен. Люди бегут с этих регионов.

Единственное, самое успешное предприятие в Луганской области – это «АТО», «ООС» – там, где люди сегодня трудоустроены. Вдумайтесь в это, самое успешное предприятие», – удивляется боевик.