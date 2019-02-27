«Мы выполнили задание за ФСБ, браво!» – прозрение на Украине

27.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Курировавшие отборочный конкурс на Евровидение украинские чиновники-националисты травлей артистов и последующим провалом с отправкой коллективов в Израиль виновны в чудовищной дискредитации Украины.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил украинский музыкальный продюсер Владимир Бебешко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из Москвы четыре звонка: «Что у вас там делается?». Так я вам скажу, ФСБ не успело выполнить свое задание, его выполнило «УТ-1», браво», – сказал Бебешко.

По его словам, если бы на Украине были ответственные чиновники, вслед за провалом конкурса на Евровидение должна была последовать «немедленная отставка всех организаторов и вице-премьера (по культуре, Вячеслава Кириленко, – ред.) одним махом».