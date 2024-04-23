«Мы вышли замуж за богача!»: надо держаться зубами за ЕС – киевский миллионер

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Украина – это неперспективная территория с сильно сократившимся количеством населения, но «это нестрашно», потому что она «вышла замуж за богатого».

Так нынешнюю ситуацию в стране охарактеризовал в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста бежавший из Украины киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы думают, у них есть план на Украину. Украина не должна быть с Россией, Украина должна быть с Европой – это план Европы. Хочет наш народ, не хочет наш истеблишмент – будет в Европе. Потому что в долгах, а как вы думали? Никак уже. И слава Богу, что не с Россией… Проблема в том, что наша территория пока неперспективна, осталось 28 миллионов, но это ничего страшного, потому что, опять же, самое главное, что мы с правильными людьми по правильную сторону. То есть, условно говоря, Украина вышла замуж за богатого», – заявил Балашов.