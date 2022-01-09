«Мы выставляем себя полоумными перед всем миром» – депутат Рады

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Новости Украины

Поскольку страны Запада не собираются в ближайшее время принимать Украину ни в НАТО, ни в ЕС, Киеву стоит забыть о «евроинтеграции».

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы своей тупой убеждённостью запугали полмира. Никто в НАТО нас не берёт. Есть официальное заявление. Нас не просто послали, потому что неудобно, союзники всё-таки. Они сказали: «Ближайшие десять лет не заходите». Знаете, что такое «через десять лет зайдёшь»? Это ничего. А мы включаем этот пункт в Конституцию. Просто делаем себя полоумными перед всем миром», – сказал Рабинович.

Депутат предложил Украине вместо НАТО объявить о вступлении в некий межгалактический союз.

«Если знаем, что в НАТО нас не возьмут, то давайте сделаем проще – первыми в мире объявим о вступлении в какую-нибудь Межгалактическую ассамблею зелёных сил. Люди, а какая разница? Нас ни туда не возьмут, ни туда не возьмут. Так мы хоть первыми в мире будем», – добавил Рабинович.

По его мнению, ежедневно просясь в Европу и НАТО, и ежедневно получая отказы, украинское руководство всему миру демонстрирует свою неполноценность.

«Нельзя всё время ходить по миру с протянутой рукой. «Примите нас в Европу» – «Не примем». «Примите нас в НАТО» – «Не примем». И так каждый день. Раньше в селе, когда к дивчине приходили свататься, если нет, то тыкву давали. Вот, представьте себе картину – на протяжении десяти лет каждое утро стук в дверь. «Маша здесь? Маша, я хочу выйти…» – «На тебе тыкву». И каждое утро так. Как мы назовём такого парня? Немного придурочный», – резюмировал депутат.