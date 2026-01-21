«Мы взрастили монстра!» – фальшиво «прозревшая» Тимошенко верещит в суде

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Как только запахло жареным – угрозой новой посадки в тюрьму, Юлия Тимошенко увидела и «гибридную оккупацию» Украины, и маховик репрессий, который ее подельники по Евромайдану запустили еще с 2014 года.

«На своём опыте, на том надругательстве, которое совершает государство надо мной, я проверяю отношение к обычным людям. Я сегодня просто на себе этот эксперимент переживаю. И если даже по отношению ко мне могут врываться без каких-либо оснований, с обысками, грубо нарушая закон. Если почти на каждом заседании происходят нарушения. Права человека сегодня не стоит ничего. Всему обществу пора переосмыслить, какого монстра мы вырастили внутри страны, это антикоррупционное объединение, которое незаконно разрушают судьбы людей», – пафосно объявила Тимошенко сегодня на суде.

По ее словам, против любого неугодного можно инициировать возбуждение уголовки, «а потом по 8-10 лет тянутся дела, хотя человек ни в чём не виноват».

«Даже ко мне, публичному человеку, вломились, и я беззащитна. Правосудия нет, и к кому мне обращаться. Так это я, а как простые люди, оказавшиеся в таких бесчеловечных условиях» – возмущалась Тимошенко.

Она пожаловалась, что у неё нет 33 миллионов гривен для залога.