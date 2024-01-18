«Мы взрослые люди»: для Украины нет оптимистического сценария членства в НАТО – немецкий дипломат осадил Кулебу

Анатолий Лапин.  
18.01.2024 17:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 372
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


У Украины нет позитивных перспектив стать членом НАТО в ближайшее время.

Об этом на форуме «Deciding Your Tomorrow» заявил немецкий дипломат, экс-посол ФРГ в США и Великобритании Вольфганг Ишингер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины нет позитивных перспектив стать членом НАТО в ближайшее время. Об этом на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


По мнению Ишингера, среди членов НАТО всегда будут несколько стран, которые выступят против вступления Украины.

«Если говорить о членстве Украины, у меня нет оптимистического сценария. Я просто не вижу, как это может произойти в этих условиях. Я бы надеялся, что так будет, поддержал бы это, но, чтобы страна стала членом НАТО – это нелегко, как мы теперь узнали. Намного легче – что касается Швеции. Это страна, которая не воюет ни с кем, а они все ждут, когда станут членом. Потому что у одной страны-члена были проблемы с этим.

Может быть, ее не решат, они ждут достаточно долго. Я бы подумал, что даже если большинство из нас тут, взрослых людей, согласимся, что это хорошая идея – привести Украину в НАТО, но я боюсь, что будет один-два-три члена из более чем 30 членов НАТО, которые скажут: «Нет-нет, возможно, еще нет», – оправдывался Ишингер за всех членов блока.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть