«Мы взрослые люди»: для Украины нет оптимистического сценария членства в НАТО – немецкий дипломат осадил Кулебу

У Украины нет позитивных перспектив стать членом НАТО в ближайшее время.

Об этом на форуме «Deciding Your Tomorrow» заявил немецкий дипломат, экс-посол ФРГ в США и Великобритании Вольфганг Ишингер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ишингера, среди членов НАТО всегда будут несколько стран, которые выступят против вступления Украины.

«Если говорить о членстве Украины, у меня нет оптимистического сценария. Я просто не вижу, как это может произойти в этих условиях. Я бы надеялся, что так будет, поддержал бы это, но, чтобы страна стала членом НАТО – это нелегко, как мы теперь узнали. Намного легче – что касается Швеции. Это страна, которая не воюет ни с кем, а они все ждут, когда станут членом. Потому что у одной страны-члена были проблемы с этим.

Может быть, ее не решат, они ждут достаточно долго. Я бы подумал, что даже если большинство из нас тут, взрослых людей, согласимся, что это хорошая идея – привести Украину в НАТО, но я боюсь, что будет один-два-три члена из более чем 30 членов НАТО, которые скажут: «Нет-нет, возможно, еще нет», – оправдывался Ишингер за всех членов блока.