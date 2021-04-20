«Мы являемся промежуточной жертвой». Бессмертный вымаливает оружие у Запада

20.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Киев должен начать пугать Европу «российской угрозой» и попытаться выпросить у своих западных «партнёров» заключения военных договоров и предоставления «промежуточного статуса» в НАТО.

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявил украинский дипломат, экс-представитель Украины на переговорах в Минске и бывший кандидат в президенты Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле удар Кремля направлен не против Украины, а против Европы, против её целостности. Это тот аргумент, который бы усилил позицию Украины и содействовал бы необходимости вырабатывания совместной оборонной тактики и помощью, в том числе летальным оружием, а также ресурсами для обороны. Фактов для этого более чем достаточно.

За все эти годы, мы упустили факты по «Северному потоку-2», про защиту Европы от российской агрессии, а факты всё более и более агрессивных действий России против европейского сообщества выплывают», – сказал дипломат.

Он отметил, что за Западе также знают о «российской угрозе», поэтому и предоставляют Украине помощь.

«Но есть и обнадёживающие вещи, я отношу к ним появления на Украине британского компонента, и это очень правильный шаг, это свидетельство того, что британцы и англосаксы хорошо понимают, против кого направленны действия Кремля.

В данном случае Украина лишь промежуточная жертва агрессивных действий против цивилизованного сообщества. Поэтому можно говорить по поводу какого-то промежуточного статуса Украины, промежуточного военного блока», – заключил Бессмертный.