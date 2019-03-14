«Мы загнали Россию в тупик!»: в Киеве проболтались – провокация у Керчи организована совместно с США

14.03.2019, Киев, Игорь Петров

Военный пропагандист, бывший кадровый офицер ВСУ Алексей Арестович считает, что Украина попыткой прохода военных катеров через Керченский пролив создала России «имидж морского агрессора», который будет «проецироваться» на ситуацию в Арктике и на Балтике. Он также не исключает, что будет вторая попытка провода катеров, уже в сопровождении сил НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы провели такую диверсию, Украина с американцами, якобы второй проход. Они там все перепугались, на уровне Лаврова заявили «не допустим, не простим». Показали намерения.

А американцам очень выгодна эта война. Потому что дальше следует такая параллель: смотрите, как они ведут себя в международных водах Черного и Азовского морей. Даже резолюция Генассамблеи ООН есть, которая осуждает их за милитаризацию и агрессию.

А теперь «Северный поток». Не будут ли они точно так же вести себя на Балтике? А дальше – Арктика. Не будут ли они точно так же вести себя в международных водах Арктики?

Это очень дальняя игра. И россияне-агрессоры в Черном и Азовском море – очень выгодная конструкция, которая нужна, чтобы спроецировать ее на Балтику и Арктику.

Поэтому я не исключаю второй проход. Но только он пойдет уже в сопровождении кораблей НАТО, самолетов и т.д. Тогда возникает очень интересная ситуация – мы загнали Россию в ситуационный тупик.

Какой ход она не делает, это ухудшает ее положение. Если они нас пропускают, то на каком основании задержаны и сидят в тюрьмах 26 военнослужащих, если нас таранят, то кого вы тараните – корабли НАТО? НАТО так ответит, что мало не покажется», – заявил он на ютуб-канале InterVizor.