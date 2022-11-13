«Мы заплатим за это цену»: На Украине с тревогой ждут итогов пикировки Китая и США на G20

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Новости Украины

В случае, если на полях саммита G20 в ходе переговоров США и Китай не договорятся, Пекин развернётся в сторону России, и тогда Украина вообще окажется за бортом геополитических событий.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил эксперт по международной политике аналитического центра «Украинский институт будущего» Илья Куса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Глобально остаются два сценария – либо они договариваются, либо нет (Китай и США – ред.). Украина тут один паззл, но я бы не сказал, что ситуация в Украине фундаментально на это влияет. Кроме Украины им есть что обсуждать. Базовые два сценария. Первое. Либо они уходят в формулу, которую предложил Си Цзиньпин в своей речи на ХХ съезде. То есть формула – это мы балансируем между соперничеством и сотрудничеством ради упорядочивания мировой системы. То есть, мировая система более-менее стабилизируется с надеждой на то, что в такой среде формируются новые правила игры. Второй базовый сценарий – не договариваются, и они уходят в эскалацию. Для нас конечно первый лучше», – заявил Куса.

Он подчеркнул, что худший из вариантов для Украины, если из-за своих геополитических амбиций Китай захочет ударить по США, тем самым, оказав России помощь.

«Хуже всего, если они уйдут в эскалацию. Просто в таком случае Китай может помочь России как способ ударить по США. Здесь их вообще не будет интересовать Украина, это иранская история. У Китая, правда, есть больше что терять, но они могут это. То есть, когда геополитика возьмет вверх в мышлении двух лидеров, да, они могут пойти на то, чтобы помочь России, просто, чтобы ударить по США, и мы заплатим за это цену. Поэтому с точки зрения наших интересов было бы конечно лучше, чтобы они договорились», – добавил украинский эксперт.