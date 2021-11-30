«Мы запутались»: в офисе Зеленского понятия не имеют, когда нападет Россия

Новости Украины

После встреч с руководителями силовых ведомств Великобритании и США на Украине пришли к выводу, что угроза нападения высока, но пока что Россия выбрала тактику изматывания Украины.

Об этом в эфире видеоблога лишенного лицензии российского экс-адвоката Марка Фейгина заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с самого начала немножко провалились по коммуникации. Проблема не в том, что мы не считали опасность серьезной, проблема в том, что мы неправильно подали это… Месседж звучал так: даже если собираются нападать, то все равно будут скрывать и факты, и способ, и место. Пока мы видим только не саму подготовку, а операцию по сокрытию. Такой немножко сложноватый месседж, и мы в нем запутались. Но это военная специфика гибридных войн. Потом, когда побывал министр обороны Британии здесь и Резников, наш новый министр, слетал в США, главы разведок поговорили между собой, мы согласовали логику, месседжи и теперь считаем, что уровень военной опасности выше, чем был весной», – сказал Арестович.

«Российская сторона может спокойно маневрировать силами и средствами, постепенно нас растягивая, разбалтывая, и произвольно менять в случае, если конфликт начнется, или даже на уровне создания военной угрозы, а она существует, усиленная военная угроза, она сейчас существует в форме потенциального военного конфликта, полномасштабного. И они хотят, чтобы дернулись на север, например, сосредоточили войска там. Не получилось – они с юга начали, мы туда, они опять на север или восток. Разматывать нас», – утверждает советник.

«Мы это прекрасно понимаем и поэтому это секрет ответа на популярный вопрос, а почему же Украина ничего не делает, почему не мобилизуемся, резервистов не призываем и так далее, и так далее. По очень простой причине – это очень дорогое экономическое удовольствие. А поскольку инициатива за Кремлем, мы сейчас призовем резервистов, а они отодвинут время нападения на месяц или на два. Мы истощимся экономически, резервисты озвереют, их отпустят по домам, а они нападут. Мы дернем обратно или создадут угрозу, а они опять на месяц отложат», – заявил Арестович.