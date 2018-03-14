14.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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«Мы защитили Европу от русской чумы!» – боевики АТО беснуются в Верховной Раде

Первые украинские боевики, отправившиеся с Майдана на Донбасс, – главные защитники Европы от «русской чумы». Об этом с трибуны Верховной Рады заявил участник карательной операции на Донбассе, экс-командир 1-го батальона оперативного назначения Нацгвардии Андрей Антонищак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Антонищак похвалился, что именно его «побратимы», подавляя русское восстание на Юго-Востоке, «сшивали Украину».

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«А кто же, если не мы в 14-м году защитил бы Украину и Европу от русской чумы? Кто же, если не мы сшивали Украину, восстанавливали украинцам честь, достоинство?

14-го марта 2014 года порядка 500 майдановцев из Самообороны Майдана в Новопетровцах приступили к тренировкам. После этого был создан 1-й резервный батальон Национальной гвардии Украины, который на сегодняшний день, носит звание героя Украины генерала Кульчицкого.

Сегодня четвертая годовщина создания батальона. Братья, я благодарен вам, живым и мертвым, что я вас знаю, что я вас знал. Я благодарю судьбу, что имел счастье и честь защищать и, думаю, что защитить и разбить врага, и выгнать его из Украины», – заявил Антонищак.