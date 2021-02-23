23.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Украинские военные продолжают наносить удары по мирным гражданам республик Донбасса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в репортаже из прифронтовых районов сообщает «Комсомольская правда», пообщавшаяся с местными жителями.

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Так, жительница Старомихайловки рассказала, как снаряд попал в ее дом.

«Пришла с работы, затопила печку и побежала за углем. Вдруг вдалеке начали стрелять. Мы уже привыкли к такому. Если стреляют далеко, то даже внимания не обращаем, ходим за углем, за водой, в магазин, – вспоминает Надежда Васильевна. – Но разрывы начались очень близко, я бросила все и побежала домой. Как только забежала – раздался очень сильный взрыв. Через несколько минут все утихло, я вышла из дома и заметила, что у меня из–под крыши очень много дыма идет. Я подумала, что у меня горит дом, но оказалось, что это пыль от взрыва», – говорит собеседница издания.

«Попадает к нам часто. И в мой дом… и к соседям по всей округе. Покоя нет уже который год. Осенью во двор прилетел снаряд, разбило забор, ранило мою собаку осколками, окна повылетали», – говорит жительница поселка.

«Вчера я насчитала около десяти прилетов, очень тяжелых и громких прилетов, окна дрожали, стены, все летело через огород, к соседям. Мы не знаем, как жить. Сегодня пролетело мимо тебя – повезло, выжил, завтра прилетит к тебе – и все. Каждый день может стать последним! Кто имел возможность – уже уехал, а многие люди сидят и ждут своей участи, нам бежать некуда», – делится своими переживаниями жительница поселка Любовь Николаевна.

Напряженная обстановка и на горловском направлении.

«Стрельба не прекращается. Мы засыпаем под разрывы и просыпаемся под них. А что еще делать? Не спать круглые сутки и сидеть на чемодане? В подвале прятаться? Только если накроет, то оттуда и не выберешься. Действительно страшно жить, – говорит житель поселка Гольмовский – Виктор. – Старики никуда уезжать не хотят. Многие удивляются – почему? Люди не хотят провести остаток дней в общежитии или в чужой квартире, не смогут приспособиться к новой жизни. Здесь ведь и огороды есть, многие потихоньку хозяйство ведут. Детей и внуков многие постарались отправить в спокойные места, где не стреляют. Мечта у всех одна – дожить до мира».