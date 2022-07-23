«Мы зависим от Китая, но шантаж по примеру РФ исключён» – МИД Германии

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В Германии нет необходимых деталей, которые используются в батареях для электромобилей, поэтому немцам придется сотрудничать с Китаем

Об этом в интервью «Deutsche Welle» заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Некоторые вещи, как в случае с Россией, невозможно изменить за один день. Много стран сейчас решают похожие проблемы. Например, если мы сейчас переходим на электромобили, чтобы отвечать нашим климатическим целям, нам очевидно необходимы батареи. В 98% случаев мы зависим от других стран, когда говорим про материалы, которые используются в батареях. Это касается всех автомобилей Европы. Поэтому наша китайская стратегия – это не только немецкая тема. Мы разрабатываем это в координации с нашими европейскими партнерами, Еврокомиссией, которая тоже дала ясно понять, что Китай – не только конкурент в некоторых экономических вопросах, а и партнер в борьбе с климатическим кризисом», – сказала глава немецкого МИДа.

Тем не менее, она добавила, что Китай продолжает оставаться системным соперником.

«Поэтому мы должны ясно дать понять, что никто не может шантажировать нас, как это случилось в случае нашей зависимости от России. Это основа нашей новой стратегии по отношению к Китаю. Работать вместе там, где мы можем работать вместе, но иметь суверенную европейскую стратегию в области критической инфраструктуры, прежде всего, в рамках нашей внешней политики», – заверила Бербок.