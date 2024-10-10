Мы завлекли половину россиян – директор ЦРУ

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ЦРУ успешно вербует россиян через соцсети.

Этим «фактом» директор ЦРУ Уильям Бернс похвастался на конференции Cipher Brief Threat в Си-Айленде (штат Джорджия), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле это происходит довольно хорошо. Последние три года это уникальная возможность завербовать россиян. Дело в том, что многие не довольны действиями Путина на войне, и мы этим пользуемся. Один из моих коллег сказал, что мы открыты для бизнеса. И я бы добавил, что бизнес идет хорошо», – сказал Бернс.

Он уверяет, что тремя пропагандистскими роликами с призывами делиться секретной информацией, размещенными в «Телеграм», пользуется «половина россиян».

«Я был впечатлен качеством, нюансами и всем остальным в каждом из них, учитывая мой опыт общения на русском», – восхитился Бернс разговорчивостью россиян, не уточнив, что именно они там напели црушникам.

Он доволен тем, что эта работа якобы дала результат и разозлила российские спецслужбы.