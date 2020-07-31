«Мы завоюем дремучую Московию» – Корчинский

31.07.2020, Киев, Игорь Петров

Украинцы должны не поддерживать митингующих в Хабаровске и Белоруссии, а, наоборот, сочувствовать президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом в эфире своего Youtube-канала заявил экс-лидер УНА-УНСО, бывший участник карательной операции против Донбасса Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни в коем случае мы не должны сочувствовать тем, кто протестует в Хабаровске и в Белоруссии. В Хабаровске мы должны сочувствовать наместникам Путина и самому Путину. Почему? Когда-то португальцы и испанцы называли Атлантический океан морем мрака. Они не знали, что там дальше, им казалось, что если плыть дальше, океан обрывается в мировую пропасть. Так вот у нас на востоке – болото мрака. И вот не нужно его мечтать усовершенствовать.

Когда Бог хочет закончить ночь, он не усовершенствует ее, он зажигает над ней солнце. Если мы хотим что-нибудь сделать с болотом мрака, не нужно сочувствовать тем, кто хочет там демократию. Нужно что-нибудь зажечь над этим. Нам не нужны эффективные московиты, способные бороться за свои права, которые могут нормально работать и воевать. Нам нужна дремучая Московия без каких-то перспектив, которую мы когда-нибудь возьмем. Таким образом, пока в Хабаровске не появятся сине-желтые флаги над всеми митингами, сочувствовать им не нужно», – заявил Корчинский.