«Мы завтра вас взорвём», – обнаружена чёткая связь полётов украинских БПЛА с выборами в России

Серии атак украинских беспилотников на Москву и Подмосковье имели чёткую связь с проходившими местными выборами в столичном регионе.

Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Каждый день мы получаем сообщения о том, что сбит, нейтрализован или потерял управление за счёт действия наших РЭБ какой-то объект: ракеты, беспилотники, ещё что-то улетело. Делали анализ – во время региональных выборов, в том числе в Москве и Московской области, поток в нашу сторону начался практически сразу после объявления региональных выборов. И только выборы закончились, полёты тоже прекратились», – отметил Климов.

Он подчеркнул, что полёт БПЛА дорого стоит, потому что и сам аппарат дорогой, а ещё нужно через американскую систему разведки, через систему разведки других стран НАТО эти коридоры пробить. Это всё требует огромной подготовки и времени на нее.

«Я тут слышал от одного человека, что «чуть ли они не с подоконника соседнего дома это делают». Но это люди покурили не то, или почитали не там. На самом деле это очень серьёзная затратная деятельность, требующая денег и специалистов военного значения. А мы об этом много раз говорили, что эти пострелы не имеют военного значения – они именно психологического воздействия. И сейчас не случайно, видно для того, чтобы возбуждать всякие разные настроения, которые они потом попытаются своих негодных целях применить», – уверен глава комиссии.

Отдельно он коснулся радикализации методов воздействия, доходящая до уголовных преступлений.

«Продолжается ситуация, при которой получают угрозы те или иные люди. Что самое меньшее – «мы вас не пустим больше в Париж». А самое большее – «мы завтра вас взорвём». И не доверять серьёзности этих угроз нельзя, потому что уже были случаи, когда журналисты и политические деятели подвергались опасности. А некоторые были просто ликвидированы. Вот эта радикализация, она есть. Я разговаривал недавно с людьми, которые приезжали к нам в Совет Федерации из новых территорий, среди них были эксперты нашей комиссии. И они подтверждают, что да, действительно, существуют эти угрозы. Это не какие-то выдумки, это факты. Мы все эти факты систематизируем, и рано или поздно все судебные процессы состоятся. Причём бывают очень тяжкие уголовные преступления, признаки которых здесь сейчас присутствуют», – сказал Климов.

Он утверждает, что Вашингтон за последние несколько лет создал практически единую структуру для внешнего вмешательства в суверенные дела России.

«Если раньше наши оппоненты действовали разрознено – немецкие, британские, французские, некоторые другие очень серьёзно этим занимались, но каждый из них занимал свой подход – и у Европейского Союза был свой, а на площадке в ОБСЕ был свой, как и в национальных структурах в Вашингтоне, то сейчас это фактически переросло такую единую структуру для вмешательства в суверенные дела России», – указал эксперт.