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Украинские депутаты до сих пор не в курсе подробностей «плана победы» своего просроченного президента Владимира Зеленского, из-за чего им сложно отчитываться перед западными хозяевами.

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявил бывший президент, глава партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На каждой моей встрече и в правительствах, и парламентах скандинавских стран, и в Брюсселе, к нам звучало два главных вопроса: ситуация на фронте и что такое план победы? Я сейчас услышал, что у нас он представлен в ПАСЕ, представлен в Европарламенте, представлен в Парламентской ассамблее НАТО. Друзья, у нас парламентско-президентская республика, и план должен быть представлен в высшем законодательном органе государства – в Верховной раде Украины», – возмущался Порошенко.

По его мнению, «план победы» Украины должен быть максимально радикальным и бескомпромиссным.

«Что бы я хотел услышать там: это решение вопроса предоставления нам дальнобойного оружия, и вопрос приглашения Украины в НАТО? Это является ключевым фактором существования украинского государства. И я очень надеюсь, что план победы содержит: первое – членство Украины в ЕС и НАТО, второе – отсутствие компромиссов по независимости и суверенитету и территориальной целостности Украины, третье – компромиссов по санкциям, которые должны перерезать возможность Путину финансировать вооруженную агрессию», – верещал конкурирующий с Зе подонок.