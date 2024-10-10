«Мы здесь власть!» – обрюзгший Порошенко негодует, что до депутатов Рады до сих пор не довели «план победы» Зеленского

Вадим Москаленко.  
10.10.2024 13:05
  (Мск) , Киев
Просмотров: 726
 
Дзен, Политика, Украина


Украинские депутаты до сих пор не в курсе подробностей «плана победы» своего просроченного президента Владимира Зеленского, из-за чего им сложно отчитываться перед западными хозяевами.

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявил бывший президент, глава партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские депутаты до сих пор не в курсе подробностей «плана победы» своего просроченного президента...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«На каждой моей встрече и в правительствах, и парламентах скандинавских стран, и в Брюсселе, к нам звучало два главных вопроса: ситуация на фронте и что такое план победы?

Я сейчас услышал, что у нас он представлен в ПАСЕ, представлен в Европарламенте, представлен в Парламентской ассамблее НАТО. Друзья, у нас парламентско-президентская республика, и план должен быть представлен в высшем законодательном органе государства – в Верховной раде Украины», – возмущался Порошенко.

По его мнению, «план победы» Украины должен быть максимально радикальным и бескомпромиссным.

«Что бы я хотел услышать там: это решение вопроса предоставления нам дальнобойного оружия, и вопрос приглашения Украины в НАТО? Это является ключевым фактором существования украинского государства.

И я очень надеюсь, что план победы содержит: первое – членство Украины в ЕС и НАТО, второе – отсутствие компромиссов по независимости и суверенитету и территориальной целостности Украины, третье – компромиссов по санкциям, которые должны перерезать возможность Путину финансировать вооруженную агрессию», – верещал конкурирующий с Зе подонок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть