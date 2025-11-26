Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для России неприемлемо требование ЕС и Украины о том, что условием для начала мирных переговоров должна стать остановка боевых действий.

«Как мы можем сейчас вести разговор о том, чтобы просто остановить боевые действия? Если опять дать паузу, они снова накачают Украину оружием и опять начнутся столкновения. Мы же не сумасшедшие. Ну хватит. Ни один конфликт в мире, не только российско-украинский, не может быть разрешен до тех пор, пока не будут устранены его первопричины», – сказала в интервью «МК» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

За ситуацию на Украине она возлагает вину на команду свергнутого президента Виктора Януковича, передает корреспондент «ПолитНавигатора».