Мы же тоже русофобы! Украинские автоперевозчики уговаривали Польшу увеличить квоту на международные перевозки

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Новости Украины

У Посольства Республики Польша в Киеве прошел митинг украинских международных автоперевозчиков, поводом для которого стало сокращение квоты разрешений на международные перевозки.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В акции приняли участие несколько десятков человек, которые держали флаги Украины и Ассоциации, а также плакаты с надписями: «Требуем увеличения квоты разрешений», «Мы – не конкуренты мы – партнеры», «Мы хотим выполнения Соглашения Украина – ЕС», «Международные автоперевозчики – за честное сотрудничество», «Украина – последняя крепость демократии на востоке Европы», «Нет разрешений – нет работы», «Защищая нас – защищаете себя».

Участники акции обратились к чрезвычайному и полномочному послу Республики Польша на Украине с просьбой оказать содействие в урегулировании вопроса возвращения для украинских перевозчиков на 2022 год квоты в 200 тыс разрешений, как это предусмотрено Соглашением об Ассоциации между Украиной и ЕС.

В надежде разжалобить поляков, он пустили в ход русофобские аргументы.

«Украина всегда ощущала поддержку со стороны Республики Польша и ее народа, особенно в период революции достоинства и агрессии со стороны северного соседа. Польша одной из первых стран Европейского Союза ратифицировала Соглашение об Ассоциации Украины с ЕС. Вместе с тем, в последние годы мы не находим поддержки и понимания в вопросе, касающемся обеспечения торгово-экономических связей Украины со странами ЕС и непосредственно с Республикой Польша из-за уменьшения польской стороной квоты разрешений на международные автомобильные перевозки с 200 до 160 тысяч в год», — плакался во время акции президент АсМАП Украины Леонид Костюченко.

Он утверждал, что сокращение квоты негативно сказывается на работе экспортеров и перевозчиков, блокируя перевозки в более чем десяток стран Европы, наносит экономический ущерб Украине и странам ЕС и является нарушением статьи 136 Соглашения об ассоциации.

Начиная с 2019 года правительство Польши постепенно сокращает квоту разрешений на международные перевозки для украинских перевозчиков, создавая искусственные барьеры для доставки украинских грузов в страны ЕС. Через польскую границу проходит около 40% перевозок из Украины в ЕС, и из-за сокращения польской стороной с 2019 года количества разрешений с 200 тысяч до 160 тысяч в год – потери Украины только в 2020 году составили 500 млн евро.

В 2021 году польское правительство впервые не предоставило дополнительных разрешений Украине. С октября 2021 года украинские перевозчики исчерпали все доступные разрешения республики Польша. Из-за этого тысячи украинских перевозчиков, совершающих рейсы в 12 стран Евросоюза, прекратили свою работу.