«Мы же зависим от Белоруссии». Москаль пророчит Украине топливный кризис

26.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина импортирует из Белоруссии более трети всего объема нефтепродуктов, заменить который будет нечем. Поэтому санкции, которые Киев вводит против Минска, обернутся ударом по самой Украине.

Об этом в эфире 4 канала заявил бывший замминистра внутренних дел Украины, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Москаль напомнил, что Украина уже столкнулась с трудностями в поставках топлива после того, как запустила санкции против оппозиционного политика Виктора Медведчука и подконтрольных ему предприятий.

«Мы зависим экономически от Белоруссии, в первую очередь, что касается топлива – что касается бензина, что касается дизтоплива. Вы видите – неудачные санкции против «трубы Медведчука» привели к тому, что пошел рост бензина, мы государственное регулирование ввели, несмотря на то, что это запрещено ассоциацией между Украиной и ЕС. Бензин исчезает, дизтопливо…

Там же есть нефтеперерабатывающие заводы: Мозырский нефтеперерабатывающий завод, Новополоцкий, другие. Больше трети нефти и бензина идет оттуда. Во-первых, качественный, во-вторых, дешевый. Чем мы будем это замещать, вот вопрос… Если их закроют, я не знаю, чем мы будем это замещать», – заявил Москаль.