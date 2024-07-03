«Мы живем при неофеодализме»: украинский политолог призвал к революции

Чтобы покончить с тотальной коррупцией и феодальными замашками чиновников, украинцы должны провести в своей стране революцию. Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трофейный подход к государству привел к тому, что государственный пост стал первым источником первоначального накопления капитала. Еще раз, пост в государственной службе, будь то прокуратура, какая-то спецслужба – это источник первоначального накопления капитала. И это используется уже как система, как машина. Так вели себя только те, кто получал на дело в эпоху феодализма. Поэтому я украинское государство называю неофеодальным. Это не опровергает того, что это государство. Но если вы посмотрите в зеркало, у нас есть государство? Есть. Какое оно? Неофеодальное. Вас не устраивает? Проводите социальную революцию. Так, как когда-то провели ее во Франции, сбрасывали Людовика XVI», – отметил политолог.

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«Не хотите провести революцию? Неофедальное государство. Тогда места кормления, чемоданы, все эти биткоины в конвертах и прочее. Так двор рассчитывался свое время со своими вассалами. И всех это устраивает, и всем орбанам со стороны это видно, что тех кто живет внутри это устраивает, и конкуренция по поводу места как при дворе», – подытожил он.