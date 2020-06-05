«Мы живём в стране людей-теней» – украинский композитор

05.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Население Украины стало абсолютно беззащитным в собственном государстве. Надежды нет ни на правоохранительную систему, ни на гражданские формирования.

Об этом в эфире ютуб-канала InterVisor заявил политический комментатор, композитор Владимир Быстряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас приучили к тому, что мы живем в стране теней. Я недавно прочитал статью такую, очень правильную и очень грустную, в которой наше население, наши люди названы тенями.

Тени, которые ни на что не влияют, и которые со всех сторон беззащитны. Я с этим согласен полностью, потому что нас сегодня не защищает ни правоохранительная система, ни судебная система нас не защищает – вообще никто.

Мы полагаемся только на самих себя, понимаете? Если раньше еще, я помню, читал в литературе, где-то во времена Гражданской войны в домах организовывались отряды самообороны, которые охраняли дом от всевозможной гопоты, то сейчас даже этого нет», – горько резюмирует Быстряков.