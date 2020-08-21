21.08.2020, Москва, Владимир Гладков
 
беспредел, Конфликт, Кризис, майдан, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал
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«Мы знаем, где они живут» – белорусские радикалы обещают начать убивать омоновцев


Один из организаторов протестов в Минске Владислав Корецкий в ходе телефонного разговора выразил надежду, что белорусские радикалы в скором времени начнут жестоко убивать правоохранителей и их семьи.

Соответствующую запись опубликовали в эфире телеканала «НТВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас им устроят конкретное вырезание. Каждый день в новостях будет по 10-30 мёртвых омоновцев, если не сотни. Люди знают, где и с кем они живут. Я, наверное, каждую новость, когда буду узнавать, что умер омоновец, буду праздновать. За каждую смерть омоновца, за каждую смерть мента буду праздновать.

Я лишь надеюсь, чтобы их убивали не мягко, а чтобы их резали больно, долго, чтобы они мучились каждую секунду. Я надеюсь, одумываться никто не будет, и их начнут резать. Если бы кому-то из них коктейль молотова прилетел, когда он идёт домой – мне бы это так душу порадовало», – сказал он.

Радикал также пообещал оказывать содействие всем, кто «убивает омоновцев».


«Информация об этих суках уже есть – где и с кем они живут. Завтра будем резать их семьи. Один парень другому сказал, что они собираются резать семьи омоновцев.

Если я буду знать, что человек убивает омоновцев, я сам, лично, помогать ему не буду. Но если ему надо будет перекантоваться, чтобы его никто не нашёл – я всегда помогу», – резюмировал Корецкий.

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