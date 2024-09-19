Мы знаем, где украинские F-16 – и караулим их как кошка мышку – полковник Баранец

Российские военные внимательно следят за прибывшими на Украину F-16, и до поры выжидают.

Об этом в эфире информагентства «БелТА» заявил российский военный эксперт, полковник запаса Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все говорят, а видели только один F-16. Внимание – мы сейчас не хотим разбазаривать на весь мир, где мы наблюдаем F-16, в том числе и на территории Украины. Пусть они спят. Потому что, если мы скажем, что сейчас он на Староконстантинове, мы наблюдаем F-16, они их оттуда уберут. Зачем нам разбалтывать разведывательные данные? Мы знаем, где присаживались и куда опять улетали, мы просто их как хорошая кошка – караулим мышку у норки. Только морду высунет – надо цапать», – рассуждал он.

«Да, у нас уже есть сведения, что прилетали, приземлялись и назад улетели. Да, у нас есть сведения, где подготавливаются аэродромы в пограничных с Украиной странах НАТО, мы тоже за этим присматриваем. У нас пока есть одна позиция – если будет достоверно установлено, что F-16 вооружены этими ракетами «воздух-земля», дальнобойными, если они будут взлетать в направлении Украины или России тем более, мы их должны сбивать в воздухе.

Но лучше, когда дело дойдет уже до серьезных схваток, массового использования самолетов F-16, мы, безусловно, будем бить их в месте дислокации. Мы обязаны эту напасть уничтожить еще до того момента, когда ее шасси оттолкнется от взлетно-посадочной полосы», – заявил Баранец.