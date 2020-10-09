09.10.2020, Москва, Владимир Гладков
 
беспредел, Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
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«Мы знаем, кто их убил» – в Москве шокированы циничным отношением Зеленского к жертвам войны в Донбассе


У президента Украины Владимира Зеленского не возникает никакого диссонанса, когда он возлагает цветы жертвам войны на Донбассе и тут же награждает украинских боевиков, убивавших этих людей.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Послушал я эти выступления Зеленского и его нового «куля в лоба» Кулебы. Несколько дней они столько риторики выдали агрессивной и военной, а, помните, нам рассказывали, это же президент мира, он же на лозунгах мира пришел. Да он за несколько дней наговорил столько агрессивных дел, заявлений, антироссийских, ну, это просто вешалка!

Еще хватило наглости в Лондоне возлагать цветы невинным жертвам войны в Донбассе, как будто мы не знаем, кто их убил эти жертвы. Он же этим героям, которые этих людей убивали, награды вручал лично! А теперь он, понимаешь ли, возлагает цветы погибшим от рук этих «героев», – заявил Корнилов.

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