«Мы зря смеялись над расконсервированными танками русских» – Луценко

Вадим Москаленко .  
03.10.2023 19:18
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на пренебрежительные заявления бандеровской пропаганды, российская армия нашла эффективное использование старым советским танкам, которых осталось очень много на складах.

Об этом в интервью иноагенту Юлии Латыниной заявил бывший генпрокурор Украины, занимавшийся на фронте аэроразведкой, Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на пренебрежительные заявления бандеровской пропаганды, российская армия нашла эффективное использование старым советским танкам,...

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«Под Херсоном каждое село – это окопанные танки, системы блиндажей и окопов, вкопанная арта.

Когда-то смеялись, что русские везут на фронт танки 1960-х годов? Смеяться, конечно, можно, но если их вкопаешь, да ещё и поставишь на горку с наклоном градусов в сорок пять, то вместо семи километров они стреляют на двенадцать-пятнадцать.

И если у тебя безлимит снарядов и безлимит этого металлолома, который отстрелялся снарядов двадцать, потом закатился в капонир, и ты хрен его оттуда выколупаешь», – сказал Луценко.

Он подчеркнул, что таким образом Россия превратила каждое село близ линии боестолкновения в неприступную цитадель.

«Российские войска приняли решение увеличить количество живой силы, собрать и окопаться на левом берегу, чтобы удержать коридор в Крым. И сегодня там каждый хутор – это цитадель», – добавил бывший генпрокурор.

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