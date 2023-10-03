«Мы зря смеялись над расконсервированными танками русских» – Луценко

Несмотря на пренебрежительные заявления бандеровской пропаганды, российская армия нашла эффективное использование старым советским танкам, которых осталось очень много на складах.

Об этом в интервью иноагенту Юлии Латыниной заявил бывший генпрокурор Украины, занимавшийся на фронте аэроразведкой, Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Под Херсоном каждое село – это окопанные танки, системы блиндажей и окопов, вкопанная арта.

Когда-то смеялись, что русские везут на фронт танки 1960-х годов? Смеяться, конечно, можно, но если их вкопаешь, да ещё и поставишь на горку с наклоном градусов в сорок пять, то вместо семи километров они стреляют на двенадцать-пятнадцать.

И если у тебя безлимит снарядов и безлимит этого металлолома, который отстрелялся снарядов двадцать, потом закатился в капонир, и ты хрен его оттуда выколупаешь», – сказал Луценко.